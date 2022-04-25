الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يلتقي أصحاب المحال الراغبين في المشاركة بمبادرة العيد فرحتنا

محافظ مطروح
محافظ مطروح

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاثنين، مع عدد من التجار وأصحاب المحال الراغبين في المشاركة فى إقامة معرض ملابس ومستلزمات العيد وذلك بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع المقبل، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المصرية  لتوحيد الجهود والسيطرة على الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجا ولمبادرة وزارة  التنمية المحلية (العيد فرحتنا).

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جاء ذلك بحضور رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية وجمال حماد عن الغرفة التجارية بمطروح.

وأكد محافظ مطروح أهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية بالتزامن مع جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة من الملابس الجديدة بأسعار مخفضة بنسبة 20-30% عن السوق مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر والإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض لتحقيق الهدف الحقيقى من المبادرة. 

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وقال محافظ مطروح، أمس، إنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والسيطرة على الأسعار، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا تم إنهاء الاستعدادات لإقامة معرض مبادرة وزارة التنمية المحلية (العيد فرحتنا).

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم، خاصة من الملابس الجديدة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 20 - 30% عن السوق.

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وأشار اللواء خالد شعيب إلى أنه جاري العمل علي تحديد المواقع المقترحة لإقامة المعرض بحيث تكون قريبة من المواطنين، فضلاً عن المحال المشاركة في فعاليات المبادرة مؤكدًا أنه من المقرر تنظيم فعاليات المبادرة في 5 محال تابعة للمحافظة أمام عمر أفندي، وكذلك عدد من المحال بمول دبى بشارع إسكندرية وغيرها للتخفيف عن المواطنين. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ مطروح لمناقشة استعدادات المحافظة لإقامة معرض للملابس ومستلزمات العيد، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتوحيد الجهود والسيطرة على الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مبادرة (العيد فرحتنا). 

محافظ مطروح أصحاب المحلات التنمية المحلية القيادة السياسية عيد الفطر المبارك

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