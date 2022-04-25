الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» عن حريق حديقة الأورمان: لم تسجل أى خسائر

حديقة الأورمان
حديقة الأورمان

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، السيطرة على الحريق الذي نشب ظهر اليوم بحديقة الأورمان بالجيزة، دون خسائر في الممتلكات أو الأرواح.

وقال القرش، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الحريق اندلع في ملفات من القمامة وأوراق الأشجار، وسيطرت عليها أجهزة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ولم يمتد إلى خيام المعرض أو الشوادر داخل الحديقة، أو حتى الأشجار.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات أشجار نخيل داخل حديقة الأورمان دون وقوع إصابات.

وتلقت غرف عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من حديقة الأورمان بالقرب من ميدان النهضة، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، ولم يتسبب الحريق في أي خسائر بالأرواح، وانتظام عملية الدخول والخروج للمترددين على الحديقة تزامنًا مع الاحتفالات بعيد شم النسيم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

اول رسمي الزراعة السيطرة على حريق الأورمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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