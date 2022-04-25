الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يبحث جهود الإسراع فى إحلال وتجديد مدرسة النور بقرية الزيات

محافظ مطروح
محافظ مطروح

بحث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، جهود الإسراع في إحلال وتجديد مدرسة النور بقرية الزيات بمرسى مطروح، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح. 

جاء ذلك بحضور رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، وعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والمهندس طارق مسعد، مدير عام الأبنية التعليمية، ومحمد الحوفي، مدير الأملاك. 

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ووجّه محافظ مطروح بسرعة إنهاء الإجراءات مع إصدار قرار تخصيص لمساحة الأرض المقررة لإقامة المدرسة الجديدة عليها كمدرسة تعليم أساسي، بعدد 11 فصلًا مع تذليل كافة العقبات، مشيرًا إلى أنه تم إدراج قرية الزيات ضمن تطوير قرى مبادرة "حياة كريمة" المرحلة المقبلة. 

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وأشار إلى أنه سيتم البدء في الإنشاءات عقب الانتهاء من العام الدراسي الحالي والانتهاء من المبنى الجديد قبل بدء الفصل الثاني للعام الدراسي المقبل، مع إلحاق الطلاب بأقرب مدرسة، وأهمية الوقوف على استيعاب الكثافة الطلابية بالمدارس المحيطة.  

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وناقش محافظ مطروح توصيل التيار الكهربي لعدد 26 مدرسة مجتمعية بمدينة برانى، المقام كلا منها على كونتنر، وذلك  لتشغيل الأجهزة والشاشات الذكية مع جهود الارتقاء بتعليم الطلاب بتلك المدارس داخل التجمعات الصحراوية البعيدة، موجهًا لشركة الكهرباء ومركز ومدينة برانى والتربية والتعليم بتيسير توريد المهام اللازمة وإزالة العقبات، وتقديم التسهيلات اللازمة بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير».

محافظ مطروح مطروح احلال وتجديد الابنية التعليمية مؤسسة مصر الخير التجمعات الصحراوية

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وائل لطفي

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