الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذى لـ217 مشروعًا بقطاع الصحة

حياة كريمه
حياة كريمه

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لـ217 مشروعًا بقطاع الصحة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، منها 108 وحدات صحية إنشاء جديد، و25 مركزًا طبيًا إنشاء جديد، و27 نقطة إسعاف إنشاء جديد، و8 وحدات إسعاف تطوير شامل، وإنشاء 4 مستشفيات مركزية، بالإضافة إلى رفع كفاءة خفيف لعدد 44 وحدة صحية.

وأوضح "الفقي"، أنه فيما يخص الوحدات الصحية التي يتم إنشاؤها منها "16 وحدة صحية بقرى مركز طما، و13 وحدة صحية بقرى المراغة، و10 وحدات صحية بقرى ساقلتة، و15 وحدة صحية بقرى دار السلام، و16 وحدة صحية بقرى البلينا، و23 وحدة صحية بقرى "المنشاة"، و16 وحدة صحية بقرى مركز "جرجا"، وذلك بنسب تنفيذ متفاوتة، بالإضافة إلى الانتهاء من رفع كفاءة خفيف لعدد 44 وحدة صحية بالمراكز المستهدفة بنسبة تنفيذ 100%.

وفيما يخص نقاط الإسعاف تشمل الخطة إنشاء 27 نقطة جديدة منها "6 بقرى مركز طما، و3 بقرى المراغة، و3 بقرى ساقلتة، و5 بقرى دار السلام، و3 بقرى البلينا، و 4 بقرى المنشاة، و3 بقرى جرجا"، وتم الانتهاء من 14 نقطة منها بنسبة تنفيذ 100%، فضلًا عن تطوير شامل لعدد 8 نقاط إسعاف منها "2 بالمنشاة، ونقطة إسعاف واحدة بمراكز "طما، والمراغة، وساقلتة، ودار السلام، والبلينا، وجرجا". 

وأشار "الفقي" إلى استمرار العمل في إنشاء 4 مستشفيات مركزية جديدة هي "مستشفى المراغة المركزي، ومستشفى البلينا المركزي، ومستشفى "أولاد حمزة" المركزي، ومستشفى المنشاة المركزي.

وفيما يخص المراكز الطبية، جار العمل في إنشاء 25 مركزًا طبيًا جديدًا بنسب تنفيذ متفاوتة يصل بعضها إلى 70%، منها "6 مراكز بالبلينا، و4 بالمنشاة، و4 في جرجا، و4 المراغة، و3 بدار السلام، و2 بطما، و2 بساقلتة".

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