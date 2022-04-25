اللهم آتنا فى الدنيا حسنة.. أدعية ليلة القدر 2022 مكتوبة

الأدعية في رمضان وفي ليلة القدر 2022 من أكثر الأشياء التي يفعلها المسلم ويتقرب بها إلى الله حتى يحقق له أمنياته.



ويقدم «الدستور» في السطور التالية أدعية ليلة القدر 2022 في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

أدعية ليلة القدر 2022 مكتوبة:

اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

نص دعاء ليلة القدر 2022

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم.

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أهدني وسددني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء.. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.. اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني.. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

أدعية ليلة القدر لرمضان عام 2022:



اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح.

اللهم اقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف عليَّ كل غائبة لي بخير.

اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث منيِّ وانصرني على من يظلمُني، وخذ منه بثأري.. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.



اللهم اجعل أوسع رزقك عليّ عند كبر سني، وانقطاع عمري.

رب إذا ابتليتني بمعصيةٍ لا تبتليني ذنب المُجاهرةِ بها، رب أينما كان الهُدى اجعلهُ طريقي وأينما كان الرِضا اجعلهُ رفيقي، وأينما كانت السعادة إجعلها في قلبي.

اللهمَ اكتب لي تغيراً للأفضل في نفسي وحالي، وحقّق لي ما أتمنى ولا تجعلني وجعًا ولا عبئاً لأحد.. اللهَّم إني أسالك توفيقاً في طريقي، وراحةً في نفسي، وتَيسيراً في أمري، ربّ أعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسّ الضُّر، وضيق الصدر.

اللهمَّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنبٍ يعقب الحسرة و يُورث الندامة، ويَرُد الدعاء ويحبس الرزق.

ربّ إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفرهُ لي.

اللهمَّ اهدنا، اللهمَّ اهدنا، اللهمَّ اهدنا هدايةً لا نرتَدُ بعدها أبداً، وأسعدنا سعادةً لا نشقى بعدها أبداً وأنزل علينا رحمتك يا ربّ العالمين.

يا رَب استجب لي ما أعجز عن قولهِ، أنت أعلم بكلِ دعوةٍ تحتبس في قلبي ولا أعرف كيف أرفعها إليك.

اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهمَّ اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى.

ربّ لا تجعل أعيننا صغيرةً لا ترى إلا الدُنيا، ولا تجعل قلوبنا ضيّقة لا تفكر إلا بالبشر، اللهمَّ اجعلنا أوسع نظراً وأرقى فكراً نرى الجنة ونعمل لها.

يا رب أخشى أن أموت فجأة دون أن أتوب توبةً في قلبي، يا رب اغفر لي إذا مت، وسَخِر لي من يدعو لي دون ملل.. رب أينما كان الهُدى فاجعله طريقي، وأينما كان الرِضا فاجعلهُ رفيقي، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلبي.

اللهمَّ إني أسألك عيشةً نقية، وميتةَ سوية، ومرداً غير مخز ولا فاضح، يا رب أعطني بقدرِ نيتي فإني لا أنوي بأحد إلا خيراً، وارزقني أجمل ممّا أتمنى، وأكثر ممّا أتوقّع، وأفضل ممّا أدعو.

ربّ بشّرني بما يَسرّني، وكف عني ما يَضرّني، وثبت يقيني، وارزقني حلالاً يكفيني، وأبعد عنّي كل شيء يؤذيني، اللهمَّ آمين.