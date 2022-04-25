الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تبطين 464 كم من الترع بتكلفة مليار و60 مليون جنيه فى بنى سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، عن أنه تم الانتهاء من تبطين 464 كم من الترع، بتكلفة تزيد عن مليار و60 مليون جنيه تقريبًا، فيما يجري العمل في 46 عملية، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 904.7 كم تقريبًا، بتكلفة تقترب من 2.5 مليار جنيه تقريبًا، لتخدم 361 ألفا و391 فدانًا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.

بينما تُقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 686.9 كم تخدم زمام 223 ألفا و323 فدانًا باعتمادات تقدر بـ1 مليار و744 مليون جنيه، في حين يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 217.7كم تخدم زمام 138 ألفا و68 فدانًا.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والذي أعده المهندس نصر بركات البلاصي، وكيل وزارة الري في بني سويف، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتقليل الهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجاري المائية.

بني سويف محافظة تعديات الدكتور محمد هاني غنيم البنية التحتية الإدارة المركزية منظومة الري

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