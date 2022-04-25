الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بقتل شاب فى المطرية

حبس
حبس

جدد قاضي المعرضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم، حبس المتهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب خلافات على البلايستيشن بمنطقة المطرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بعدة طعنات ووفاته.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه و5 من أصدقائه بسبب خلافات سابقة بينهم، وتعدى عليه المتهمون بسلاح أبيض مما أسفر عن وفاته، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

غرفة عمليات النجدة القاهرة وصول مشاجرة

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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