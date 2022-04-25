«لو فاتك التريند».. طريقة الإخوان في استخدام الفتيات بـ«الاختيار 3».. وهروب قادة داعش في سوريا والعراق بـ«العائدون»

تعددت الأخبار خلال الساعات الماضية ومنها ما تصدر التريند ومحركات البحث على جوجل.

وفي السياق يرصد «الدستور» أبرز أخبار التريند «لو فاتتك»:

الحلقة 23 من مسلسل العائدون.. هروب قادة داعش في سوريا والعراق

تصدرت الحلقة الـ 23 من مسلسل العائدون تريند جوجل في الساعات الأخيرة، حيث تدور أحداث المسلسل عن سقوط مدن داعش في سوريا، وكذلك سقوطها بالعراق لتصبح في يد الأمن العراقي، ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 حتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

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«الاختيار 3» الحلقة 23 | تجارة الإرهاب في سبائك الذهب لتمويل عملياتهم

تصدرت الحلقة الـ 23 من مسلسل الاختيار 3 تريند جوجل، حيث يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة 23 من مسلسل الاختيار 3، طريقة جماعة الإخوان الإرهابية في استخدام الفتيات والتي تمثلت في اسراء التي تعمل مع المخابرات داخل الجماعات الإرهابية في إرسال سبائك الذهب لتمويل عملياتهم الإرهابية.

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وزير الأوقاف: مستمرون في كشف زيف وكذب الجماعات المتطرفة

تصدرأسم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،‏ تريندات جوجل عقب آخر تصريحات له، حيث قال:" إن بفضل الله وعونه ننطلق في مسيرتنا التي نرجو أن ننال بها رضاه، في ضوء اجتهادنا وفهمنا لفقه المتاح وترتيب الأولويات وتكامل الرؤى بين مؤسسات الدولة المختلفة فيما يتطلب تنسيقًا ورأيًا جماعيًا، كالتعامل مع معطيات أزمة كورونا".

وتابع وزير الأوقاف، في تصريحاته، مستمرون في كشف زيف وكذب الجماعات المتطرفة وغل أيديهم عن العبث بعقول شبابنا، وعدم تمكينهم من السيطرة مرة أخرى على أي مسجد من المساجد بعد أن خلصها الله عز وجل من بث تطرفهم وضلالاتهم وجهلهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه واتخاذهم إياها مرصدًا لتجنيد عناصر جديدة يسممونها بأفكارهم الضالة.

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ريم الجسمي تسعى لعودة مصطفى شعبان لطليقته في «دايما عامر»

وفي الساعات الأخيرة تصدر مسلسل “ دايما عامر” تريندات جوجل بسبب أحداث الحلقة الأخيرة، ويذكر أن مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، ولبلبة، وميرنا نورالدين، ونضال الشافعي، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي.

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