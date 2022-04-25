الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 303 محاضر تموينية وضبط 25 طن مواد غذائية بالمنوفية

أطعمه فاسدة
أطعمه فاسدة

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن تحرير 303 محاضر تموينية بنطاق المحافظة، خلال يومين من الحملات التموينية تنوع ما بين 112 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، وتحرير 191 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى.

وأضاف الجمال بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضرين  بأرقام 6315،6331 لسنة 2022 جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب مخزن سلع غذائية بناحية قرية الماي لحيازته 5 أطنان أرز، 1 طن و632 كجم زيت طعام مجهولة المصدر وحجبها عن التداول بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، وآخر ضد صاحب مخزن منظفات صناعية بناحية ميت خاقان لحيازته وعرضه للبيع منظفات صناعية مجهولة المصدر، وضبط 250 كجم صودا كاوية، 10 كجم سماد زراعي، 600 كجم معطر مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضرين بأرقام 7435، 7433 لسنة 2022 جنح مركز الباجور ضد أصحاب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة ومخزن مواد غذائية بناحية بندر الباجور لحيازتهم وعرضهم للبيع لحوم مجمدة وسلع غذائية مجهولة المصدر وضبط وطن لحوم و10 أطنان مكرونة مجهولة المصدر.

فيما تم تحرير محضر رقم 4772 جنح مركز منوف  ضد صاحب مخزن أعلاف بناحية منشأة البكري لعرضة للبيع أعلاف مجهولة المصدر وضبط 4 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر رقم 7686 جنح مركز السادات ضد صاحب مستودع مواد بناء بناحية كفر داود  لحيازته 40 طن أسمنت بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف بيعها بأزيد من السعر.

محافظة وزارة التموين المنوفية ثلاجة الداخلية حماية المستهلك جمال مصنع

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وائل لطفي

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