توقيع الكشف الطبى على المتهم بقتل والدته فى عين شمس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم، بإحالة المتهم بقتل والدته وإصابة خاله ضربا بشاكوش إلى مستشفى الأمراض النفسية؛ لبيان سلامة قواه العقلية من عدمها.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه المصاب، خال المتهم، كان حاضرا وقت تشاجر المتهم مع والدته وتعديه عليها، فحاول إبعاده عن شقيقته والفصل بينهما والتصدي له، إلا أن المتهم بادره بضربات هو الآخر على رأسه.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش، وإصابتهما بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع «ل. م»، ربة منزل، وإصابة شقيقها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.