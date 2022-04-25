الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة منع استكمال صلاة التراويح فى أحد المساجد بحلوان

صلاة التراويح
صلاة التراويح

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، عن ملابسات ما تم تداوله من منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا زعم إحدى الفتيات بأنها حال أدائها صلاة التراويح بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة حلوان، دخل أحد الأشخاص للمسجد وطلب من الإمام عدم استكمال الصلاة؛ نظرًا لتجاوز مواعيد انتهاء الصلاة.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في غياب إمام المسجد المشار إليه المعين من وزارة الأوقاف، ما أدى لأداء أحد الأهالي المتطوعين فريضة الصلاة بالمسجد كإمام.

وأثناء مرور وكيل وزارة الأوقاف تلاحظ له ذلك، فاستدعى مدير إدارة الأوقاف بالمنطقة، وتم استكمال الصلاة بالكامل بدلاً من المتطوع كإجراء إداري من جانب وزارة الأوقاف.

وزارة الداخلية منشور صلاة التراويح المساجد استكمال الصلاة وكيل وزارة الأوقاف

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وائل لطفي

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