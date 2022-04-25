محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في مشروعات تطوير الطرق والمحاور

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، آخر مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من محاور وطرق المحافظة، في إطار الطفرة الملموسة بمجال مشروعات الطرق التي تتم بنطاق المحافظة، تماشيًا مع مختلف المشروعات القومية الجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، لمتابعة سير العمل بمشروعات الطرق، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد المستشار الفني للمحافظة وعدد من الأجهزة التنفيذية ومرور بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من المختصين حول نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بأعمال بتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية في مختلف الأحياء، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير الطرق الجارية وخاصة الطرق الرئيسية، لتحقيق السيولة والانسيابية المرورية.

كما وجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في الأحياء خلال الفترة المقبلة، خاصة تكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات، والارتقاء بالمناطق الخدمية لتقديم خدمات على درجة عالية من الكفاءة للمواطن، فضلا عن متابعة مستجدات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات.

وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الأحياء وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية تنفيذ أعمال تطوير الطرق على أعلى درجة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، مؤكدًا أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لتطوير الطرق لم تشهدها من قبل، لافتا أن أعمال التطوير تساهم في منع التكدس والازدحام بما يستوعب الحركة المرورية بالمحافظة خاصة بعد إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، وفي إطار الاهتمام بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بمحافظة بورسعيد.