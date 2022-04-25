الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة: فتح الحدائق والمنتزهات أمام المواطنين في العيد

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لإستقبال كافة المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن غرفة العمليات لم تتلقى أى شكوى حتى الآن، مؤكداً على استمرار الانعقاد  الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات للوقوف على أى مشكلة والتدخل الفورى لحل اى مشكلة قد تطرء أولا بأول. 

كما وجه اللواء محافظ البحيرة رؤوساء الوحدات المحلية وشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على المركبات والمعديات العاملة بفرع نهر النيل بمراكز رشيد والرحمانية والمحمودية وشبراخيت والترع والمجارى المائية.

ووجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الرقابة على المعروضات والمنتجات التي تباع للمواطنين ومطابقتها للمواصفات وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين مع سرعة التعامل مع أى شكوى فى الحال والإبلاغ عنها ومتابعتها من خلال غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام. 

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة برفع حالة الطوارئ إستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، موكدا إلى أنه تم التوجيه باستمرار الحملات التموينية المكبرة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية أمن البحيرة، من أجل المساهمة في الحد من التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

البحيرة المواطنين شرطة المسطحات المائية سلامة منتجات محافظ البحيرة منافذ بيع

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وائل لطفي

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