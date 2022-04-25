بوتين يعلن إحباط مخطط إرهابى يستهدف إعلاميًا بارزًا

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل إحباط مخطط إرهابي في روسيا.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إحباط أجهزة الأمن مخططًا إرهابيًا استهدف اغتيال إعلامي تليفزيوني بارز في البلاد.

وصرح بوتين اليوم الإثنين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع موسع لمجلس النيابة العامة الروسية: "صباح اليوم أوقفت هيئة الأمن الفدرالية أنشطة مجموعة إرهابية كانت تخطط لمهاجمة أحد أشهر الإعلاميين الروس واغتياله".

وقال بوتين إن "الغرب بسبب تكبده هزيمة إعلامية في روسيا انتقل إلى محاولات اغتيال صحفيين روس"، مضيفًا: "سيحاولون الآن النأي بأنفسهم عن هذه القضية، لكن هناك حقائق وأدلة دامغة".

وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية في بيان لها أن الإعلامي الذي تحدث عنه بوتين هو المذيع التليفزيوني سيرغي سولوفيوف، مشيرة إلى أن مخطط اغتياله وضع من قبل مجموعة من عناصر تنظيم "الاشتراكية الوطنية- القوة البيضاء" النازي المدرج على قائمة الإرهاب في روسيا.

بحث مسئولون أمريكيون وأوكرانيون، إمكانية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع عمليته العسكرية من منطقة دونباس في جنوب شرقي أوكرانيا إلى دولة مولدوفا المجاورة.

فقد أوضح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فينر في مقابلة مع برنامج "Meet the Press" على قناة "إن بي سي"، أن المكان الذي يتجه إليه الروس لا تزال تتعين رؤيته، مشيرًا إلى أنهم بعيدون عن مدن مثل أوديسا وبالتأكيد من مولدوفا.

وأضاف أن القوات الروسية "لا يزال أمامها الكثير من القتال، ونعتقد أن الأوكرانيين سيكونون فعالين للغاية في صدهم"، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو".

احتمال الغزو كبير

بدوره، قال إيغور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لشبكة "إن بي سي" إن القوات الروسية "يمكنها التحرك في أي مكان تريده، لكنها لن تفعل ذلك، ولن نسمح لها بالقيام بذلك".

وتابع في إشارة إلى تصريحات العسكري الروسي بشأن غزو منطقة ترانسدنيستريا، أنه احتمال كبير جدًا.