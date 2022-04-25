النيابة تتحرى عن حريق مركز علاج طبيعى بالمهندسين

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اشتعل داخل مركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، وندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار الحريق لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بنشوب حريق داخل مركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.