الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقيه بسبب خلافات الميراث في كرداسة

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة ، اليوم الإثنين، حبس موظف قتل شقيقيه بإطلاق النار عليهما بمنطقة الوراق في الجيزة وأصاب آخر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص النار داخل شقة بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن موظف أطلق النار على شقيقيه ما أسفر عن مصرعهما، وأصاب شقيقه الثالث، بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

خلافات الميراث التحقيقات اطلاق النار موظف

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