أبرزهم هاني رمزي وعبد العزيز مخيون.. ضيوف شرف تألقوا في دراما رمضان 2022

أطلَّ عدد كبير من نجوم الفن في أدوار ضيوف الشرف خلال موسم دراما رمضان هذا العام، وحقق عددٌ كبيرٌ منهم نجاحًا كبيرًا خلال ظهورهم البسيط وتركوا بصمة في الأدوار التي قدموها في الأعمال دعمًا منهم لزملائهم، وخلال التقرير التالي نرصد أبرز النجوم الذين تألقوا في أدوار شرفية خلال رمضان 2022.

هاني رمزي

وجسَّد الفنان هاني رمزي، دور «خالد» ضابط في المخابرات العامة المصرية بمسلسل «العائدون» مع الفنان أمير كرارة، والنجمة أمينة خليل، واستطاع خطف الأنظار على الرغم من ظهوره كضيف شرف في المسلسل.

وفي «العائدون» أيضًا وبمشاهد محدودة، حاز النجم محمد فراج، على إشادات الجمهور عن دوره في المسلسل، حيث جسَّد دور «أبو مصعب» الذي اخترق تنظيم «داعش» الإرهابي واستطاع التقرب من زعيم التنظيم «سياف» وتسريب معلومات هامة وخطيرة عنه لجهاز المخابرات المصرية.

عبدالعزيز مخيون

ظهر الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، في مشاهد محدودة من مسلسل «جزيرة غمام» مع الفنان طارق لطفي، وعدد كبير من النجوم، وعلى الرغم من بساطة ظهوره، إلا أنه كان مؤثرًا للغاية وقويًا، وبُنِيَت عليه مشاهد العمل خلال الحلقات التالية لظهوره.

سماء إبراهيم

كانت الفنانة سماء إبراهيم، من أبرز الشخصيات التي ظهرت في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» بطولة الفنان أحمد مكي، من خلال شخصية «الكبيرة فحت» ونجحت خلال مشاهد محدودة في تحقيق نجاح كبير للغاية.

وفي المسلسل نفسه، ظهرت النجمة نرمين الفقي، في حلقتين من خلال شخصيتها الحقيقة وكانت معظم مشاهدها مع شخصية «حزلقوم» بالمسلسل، ونجحت في جذب الأنظار بقوة.

أحمد فهمي

وعبر مسلسل الكوميدي «مكتوب عليا»، بطولة الفنان أكرم حسني، ظهر عدد كبير من النجوم، وحققوا مردودًا هائلًا خلال الأحداث ومنهم الفنان الكوميدي أحمد فهمي، الذي حرص على الظهور بجوار صديقه الفنان أكرم حسني، وكذلك الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد، التي أطلت في ظهورٍ خاص بالعمل.