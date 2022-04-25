الصين: نأمل فى تقديم مساهمات أكبر للصحة البشرية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تأمل في تقديم مساهمات أكبر للصحة البشرية، مشيرًا إلى مادة الأرتيميسينين، والتي تعد علاجًا فعالًا للملاريا، تم اكتشافها لأول مرة واستخلاصها بنجاح من قبل الصين، ولعبت دورًا فعالًا في القضاء على المرض في البلاد منذ اكتشافها قبل 50 عامًا.

وقال الرئيس الصيني اليوم في بيان بمناسبة يوم الملاريا العالمي، إن بلاده قامت بدفع الترويج العالمي لمادة الأرتيميسينين من خلال توفير الأدوية والمساعدة الفنية وبناء مراكز لمكافحة الملاريا وتدريب المتخصصين، مشيرًا إلى أنه قد تم إنقاذ حياة الملايين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية، الأمر الذي يعد مساهمة مهمة في الحملة العالمية ضد الملاريا وحماية صحة البشرية.

وأضاف أن الصين تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع بقية المجتمع الدولي، من خلال التبادلات والتعاون الوثيق في قطاع الصحة العامة، للتصدي المشترك للتهديدات والتحديات العالمية، وتقديم مساهمات أكبر لصحة الناس في جميع أنحاء العالم.