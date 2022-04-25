الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة: كلمة الرئيس فى عيد تحرير سيناء.. ونجاح حملة «أنت أقوى من المخدرات»

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

تعددت أخبار الظهيرة لليوم الاثنين الموافق 25 أبريل، وكان أبرزها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ذكرى عيد تحرير سيناء، بالإضافة إلى الإعلان عن مشروعات جديدة لأرض الفيروز فى عيد تحريرها، فى هذا السياق نرصد أبرز أخبار الظهيرة:

مشروعات جديدة لسيناء فى عيد تحريرها

تنفذ وزارة الموارد المائية والري خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية وباستثمارات ضخمة، منها تنفيذ أعمال للحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت من أخطار السيول، وحصاد مياه الأمطار لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول باستثمارات ضخمة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ ٤٧٣ منشأ متنوعًا عبارة عن (٥٣) سدًا و(٧٤) حاجزًا و(٢٢) قناة صناعية و(٢٧٤) بحيرة و(٣٠) خزانًا أرضيًا و(٦) أحواض و(٨) جسور و(٥) معابر و(١) مفيض بتكلفة تصل إلى ١.٥٠ مليار جنيه وبسعة تخزينية ٩٠ مليون متر مكعب.

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نجاح حملة «أنت أقوى من المخدرات»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات" التي تم إطلاقها بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح ساهمت بشكل كبير على مدار الأيام في تحفيز مرضي الإدمان على التقدم  للعلاج، حيث بلغ متوسط عدد الاتصالات الهاتفية التي استقبلها الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان 400 اتصال يوميًا، في حين كان متوسط عدد الاتصالات المعتاد استقبالها قبل إطلاق الحملة 200 اتصال، وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم مجانًا وفي سرية تامة.

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نص كلمة الرئيس فى ذكرى تحرير سيناء 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المصريين ينظرون إلى سيناء على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الذكرى الـ40 لعيد تحرير سيناء.

وأكد الرئيس أن 25 أبريل سيظل يومًا خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة.

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مناشدات من أبناونا فى الخارج للتعليم

قال سامح عبده المسئول عن جروب «أولياء أمور طلاب أبناؤنا في الخارج» إنهم سيخوضون امتحانا تجريبيا غدًا على المنصة المخصصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أنهم طالبوا بتطبيق نظام الترمين على جميع المراحل التعليمية في الخارج واعتماد شهادة إتمام التعليم الأساسي الإعدادية بالدرجات وليس اجتياز.

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الاتصالات مخدرات الرئيس عبد الفتاح السيسي جنوب سيناء وزيرة التضامن كلمة الرئيس

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وائل لطفي

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