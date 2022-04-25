الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مصر للتأمين» تكرم شركاء النجاح من أعضاء الجهاز الإنتاجي وشركات الوساطة

من الحدث
من الحدث

نظمت شركة مصر للتأمين الاحتفالية السنوية لتكريم أعضاء الجهاز الإنتاجي بالشركة والوسطاء وشركات الوساطة المتميزين عن العام المالي 2020-2021، بحضور وتشريف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وبرعاية باسل الحيني، الرئيس التنفيذي للشركة، وعمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على أن قطاع التأمين يعد من أقوى القطاعات بوزارة قطاع الأعمال العام والتى تعمل بكفاءة عالية وتحقق نتائج متميزة نظرا للمجهود المبذول من مجموعة مصر القابضة للتأمين وقيادتها ووجه الشكر للجميع على ما بذلوه من جهد.

ومن جهته، أشاد باسل الحيني، الرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، بمستوى الآداء بشركة مصر للتأمين وأن الشركة استطاعت تحقيق العديد من النجاحات وخاصة في تقليص خسائر التأمين الطبي عبر انتقاء الأخطار وأننا نطمح لتحقيق المزيد من الاهداف وان نحقق أكثر من المستهدفات، وأكد على أهمية العنصر النسائي والشباب في تحقيق مسيرة تقدم الشركة.

وأعرب عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، عن سعادته بما تحقق وأن النجاحات التي تحققت إنما هي نتاج عمل مجموعات متميزة بالشركة مطالبا الجميع ببذل أقصى الجهد للوصول للمكانة التي تستحقها مصر للتأمين، مؤكدا على أن الشركة بدأت في تطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات في الإصدار وأن عملية التطوير ستسهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من النجاح والتميز للشركة.

 

مصر شركة مصر للتأمين وزير قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام مصر للتأمين هشام توفيق

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وائل لطفي

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