الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلافات أسرية.. التصريح بدفن جثة زوجة حامل قتلها زوجها في الإسماعيلية

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة زوجة لقت مصرعها وهى حامل فى الشهر السادس، بقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، ومن المقرر أن تقوم أسرة الزوج الضحية، بتشييع جثمانها ودفنها بمقابر أبو سلطان، عقب صلاة الظهر، بعد استلام الجثمان من مشرحة مستشفى الحميات بالإسماعيلية.

ومثل المتهم بقتل زوجته وهى حامل فى الشهر السادس بنهار رمضان، لخلافات زوجيه بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد استماع النيابة العامة لأقواله فى القضية، واعترافه تفصيلًا بارتكابه الواقعة.

وقررت نيابة فايد بالإسماعيلية، حبس المتهم بقتل زوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه، عقب هروبه لمدة 3 أيام بعد اكتشاف الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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