التحريات: قاتل والدته فى عين شمس مريض نفسى

كشفت تحريات رجال المباحث لمقتل سيدة فى عين شمس، عن أن نجلها مريض نفسى وكان يعالج من أزمات نفسية واكتئاب خلال الفترة الماضية، وأثناء حدوث مشادة مع والدته تعدى عليها بآلة حادة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بعد إصابتها بكسور متفرقة فى الجمجمة.

وصرحت جهات التحقيقات بدفن جثة ربة منزل قتلها نجلها بسبب خلافات أسرية فى عين شمس، وتعدى على خاله بآلة حادة مما أدى الى إصابته ونقل إلى المستشفى.

كما استعجلت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة واستدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع "ل.م.م" في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، وإصابة خاله بكسور في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة «شاكوش»، ونقلا إلى المستشفى.

وعلى الفور تمكنت قوات أمن القاهرة من القبض على المتهم وتم حبسه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.