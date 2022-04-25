الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة زائدة من المخدرات تنهى حياة شاب بشبرا

ادمان
ادمان

عثر رجال المباحث القاهرة على جثة شاب فى أحد الشوارع بمنطقة شبرا، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدرات أدت لهبوط فى الدورة الدموية، وتوفي الشاب ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد الشوارع في منطقة شبرا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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