الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 53 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين خلال 24 ساعة

أغذية
أغذية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (344) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (125) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الاستراتيجية عن ضبط أكثر من (53) طن سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (20) طنًا.

ونجحت الجهود في مجال البيع بأزيد لمواد البناء في ضبط (40) طن أسمنت، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (10) أطنان دقيق مدعم وأسمدة مدعمة، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط (420) قضية من بينها (139) قضية "خبز ناقص الوزن" و(109)  قضايا "خبز غير مطابق للمواصفات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

أول رد من المريخ السودانى على أزمة التسريبات: الأهلى بطل أفريقيا ولا يصدق ما يقال عنه

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25- 4 -2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة