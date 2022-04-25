ضبط 53 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (344) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (125) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الاستراتيجية عن ضبط أكثر من (53) طن سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (20) طنًا.

ونجحت الجهود في مجال البيع بأزيد لمواد البناء في ضبط (40) طن أسمنت، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (10) أطنان دقيق مدعم وأسمدة مدعمة، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط (420) قضية من بينها (139) قضية "خبز ناقص الوزن" و(109) قضايا "خبز غير مطابق للمواصفات".