الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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مصر

«القباج»: نجاح «أنت أقوى من المخدرات».. و13 مليون مشاهدة لإعلان محمد صلاح

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات" التي تم إطلاقها بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح ساهمت بشكل كبير على مدار الأيام في تحفيز مرضي الإدمان على التقدم  للعلاج، حيث بلغ متوسط عدد الاتصالات الهاتفية التي استقبلها الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان 400 اتصال يوميًا، في حين كان متوسط عدد الاتصالات المعتاد استقبالها قبل إطلاق الحملة 200 اتصال، وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم مجانًا وفي سرية تامة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن نسبة الإناث بلغت 8% من إجمالي عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن، وهي مؤشرات إيجابية تؤكد وصول رسائل الحملة للفئات المستهدفة والتشجيع على المضي قدمًا لتنفيذ فعاليات الحملة سواء على مستوى التواصل المباشر والجماهيري أو من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة  التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك تفاعلًا كبيرًا مع إعلان حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"، من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، وبلغ عدد مشاهدي الإعلان على الصفحة  الرسمية للصندوق "فيسبوك "أكثر من 13 مليون مشاهدة خلال أول 10 أيام من إطلاقه.

كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر من 3700 شير من جانب المتابعين وأكثر من 53 ألف تفاعل، حتى الآن، وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان أبرزها "بلاش تجرب .. المخدرات وهم كبير .. خدعوك فقالوا عن المخدرات"، كما تم تحليل آراء مشاهدي الحملة على صفحة الصندوق، وبلغت نسبة التعليقات الإيجابية ما يقرب من 98% من إجمالي التعليقات‪.

محمد صلاح وزيرة التضامن مكافحة مكافحة المخدرات الادمان أنت أقوى من المخدرات الخط الساخن مليون مشاهدة الخدمات العلاجية

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