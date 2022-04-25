الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفكار رائعة لديكورات منزلك استعدادا للعيد

صورة ارشفية
صورة ارشفية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك من نهايته، بدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم بالفعل الاستعدادات لموسم الأعياد القادم لعيد الفطر، حيث عادة ما يبدأ الناس الاستعداد للعيد قبل أسابيع من وصوله، و يعد شراء ملابس جديدة وتخزين مجموعة متنوعة من المواد الغذائية لإعداد وجبات كبيرة للاجتماعات الكبيرة وترتيب المنزل من أهم طقوس ما قبل العيد للأسر في جميع أنحاء البلاد.

يزين الناس منازلهم أيضًا بطرق متنوعة للحصول على المشاعر الاحتفالية،  لذا إذا كنت تبحث أيضًا عن بعض الإلهام لتجهيز منزلك للعيد، فـ هناك  قائمة ببعض أفكار ديكور المنزل الرائعة للعيد لمساعدتك في الاحتفال بموسم الأعياد على أكمل وجه وفقا لموقع “  zameen” .

ابدأ بالتنظيف العميق لمنزلك بمناسبة العيد

نظف منزلك بعمق بمناسبة العيد

قبل أن تبدأ العمل على بعض أفضل الطرق لتجهيز منزلك للعيد ، فإن أول شيء عليك القيام به هو التخلص من الأوساخ حول منزلك من خلال القيام بأنواع مختلفة من أنشطة التنظيف، و يمكنك البدء بتنظيف مطبخك ، ثم الانتقال إلى أجزاء أخرى من منزلك بما في ذلك غرفة المعيشة وغرفة النوم والحمام. 

ارتداء أغطية الأسرة والوسائد الجديدة

ارتدي شراشف سرير ووسائد وأغطية مخدات جديدة للعيد

الآن وبعد أن أصبح منزلك نظيفًا ومتألقًا ، يمكنك أخيرًا البدء في العمل على بعض أفضل الطرق لإعداد منزلك للعيد خطوة بخطوة، و أول شيء ستفعله في هذا الصدد هو وضع ملاءات سرير ووسائد وأغطية وسائد جديدة، و يمكن أن يؤدي تغيير أغطية القماش إلى جعل منزلك يبدو أكثر حيوية وجاهزًا لموسم الأعياد كما هو موضح في الصورة أعلاه وذلك أيضًا دون مطالبتك بإجراء تغييرات كبيرة على مساحة المعيشة الخاصة بك أثناء اختيار ملاءة سرير أو أغطية وسائد ، يمكنك إما اختيار مطابقة تامة للون الداخلي أو يمكنك استخدام التباينات لإضفاء مظهر أكثر حيوية على منزلك. 

العمل على مخطط الألوان وشكل الستائر الخاصة بك

العمل على مخطط الألوان وشكل الستائر الخاصة بك

تعتبر الستائر مهمة لأنها لا تمنع الغبار من الوصول إلى منزلك من نافذة مفتوحة فحسب ، بل تمنع أيضًا مساحة المعيشة الخاصة بك من أن تملأ الكثير من أشعة الشمس،  ستارة منتقاة بعناية هي ما يحتاجه منزلك ليبدو جذابًا وأنيقًا، و يفضل معظم الناس الستائر على الستائر عندما يكون لديهم منزل بمظهر عصري لأنهم يعتقدون أن تركيب الستائر يناسب ترتيبهم وهذا جيد تمامًا،  ولكن إذا كان لديك ديكور منزلي تقليدي أكثر من تركيب الستائر ، فقد يكون الخيار الأفضل بالنسبة لك، و يعد اختيار الستائر ذات الألوان الزاهية والتصميمات المبهرجة من أفضل أفكار ديكور المنزل للعيد لأنها قد تتناسب تمامًا مع موضوع الأعياد.

إعداد إضاءات الأعياد داخل وحول منزلك

قم بإعداد إضاءات الأعياد داخل وحول منزلك

عند العمل على بعض أفكار الديكور الاحتفالي المثيرة للاهتمام ، يصبح تثبيت إضاءة الأعياد في منزلك أمرًا ملائمًا للغاية، لإضفاء طابع احتفالي إسلامي على منزلك ، يمكنك تجربة تركيب مصابيح على شكل فانوس أو مصابيح تركية ، والتي تتوفر بسهولة في السوق هذه الأيام، قم بإعداد مصباح على شكل فانوس أو مصباح تركي على طاولة زاوية في غرفة المعيشة الخاصة بك للحصول على الشعور الصحيح. 

تزيين مائدة الطعام الخاصة بك بأرقى أدوات المائدة

تزيين مائدة الطعام الخاصة بك من أجود أدوات المائدة

كما تعلم ، تعد أنواع الأعياد والوجبات العائلية المختلفة من أهم أجزاء احتفالاتك بالعيد ، وإذا كنت لا تريد إفسادها، فاحرص على تجهيز منطقة تناول الطعام لها مسبقًا 

شهر رمضان المبارك من نهايته الاستعدادات لموسم الأعياد عيد الفطر يبدأ الناس الاستعداد للعيد أسابيع من وصوله

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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