الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى: بايدن سيعين «بريدجيت برينك» سفيرة لواشنطن فى أوكرانيا

بايدن
بايدن

أكد مسئول بالخارجية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعين رسميًا اليوم الإثنين، "بريدجيت برينك"، السفيرة الحالية لدى سلوفاكيا في منصب سفيرة للولايات المتحدة في أوكرانيا.

وقال المسئول الذي رفض الكشف عن هويته - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "بايدن سيعلن اختياره بريدجيت برينك لتكون سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا وهو المنصب الذي ظل شاغرًا لأكثر من عامين".

بدورها، كشفت واشنطن اليوم عن اعتزامها عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف هذا الأسبوع تدريجيًا.

وأكد مسئولون أمريكيون، أن وزيري الخارجية والدفاع أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، وصلا إلى كييف أمس في أول زيارة لمسئولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

واشنطن بريدجيت برينك بايدن أوكرانيا

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