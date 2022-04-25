مصر في الصحف العربية| القمة المصرية الأردنية الإماراتية.. وتوجيهات السيسي لإنشاء محور الحضارة

سلطت العديد من وسائل الإعلام العربية، اليوم الاثنين، الضوء على العديد من الأخبار والأحداث المصرية المهمة خلال الساعات الماضية، والتي من بينها القمة المصرية- الأردنية- الإماراتية وتوجيهات السيسي وغيرها.

وترصد الدستور في التقرير التالي أبرز الأحداث من خلال الصحف العربية:

الأنباء الكويتية

تناول تقرير عبر جريدة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، القمة المصرية - الأردنية- الإماراتية، مشيرة إلى أن السيسي يؤكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء مع الأردن والإمارات.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في لقاء أخوي ودي بقصر الاتحادية كلا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد عقد مأدبة إفطار على شرف ضيوف مصر الكرام، حيث تبادل الزعماء الأشقاء التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما هنأ الرئيس السيسي وسمو ولي عهد أبوظبي جلالة ملك الأردن على نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا، متمنيين له دوام الصحة والعافية، فيما أعرب جلالته عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة التي أبداها شقيقاه المصري والإماراتي.

ورحب الرئيس السيسي بشقيقيه الأردني والإماراتي ضيفين عزيزين على مصر، معربا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي، فضلا عن التشابك الحضاري الممتد بينها.

القمة المصرية الأردنية الإماراتية

وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات، والانطلاق معا نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لعلاقات ممتدة وتحقق المصالح المشتركة، وتصب في خانة تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

من جانبهما، ثمن ضيفا مصر الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعوب الشقيقة في الدول الثلاث، وبما يعظم استفادتها من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم، ويضيف مزيدا من الزخم إلى هذا التعاون المثمر في القطاعات المختلفة، فضلا عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والأردن والإمارات إقليميا ودوليا.

وأضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات، حيث تم التوافق بشأن استمرار التنسيق والتشاور إزاء كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف توحيد الرؤى والتحركات، ودعم العمل العربي المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومي العربي.

كما شهدت المباحثات كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين الدول الثلاث في هذا الإطار، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها مدينة القدس، مشددين على أهمية استدامة الجهود لاستعادة الهدوء في القدس، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، كما أكد الزعماء في ذات السياق على احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس وضرورة تقديم جميع أشكال الدعم للإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، فضلا عن أهمية وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وضرورة إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

وتم أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصة تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية، والدور العربي في هذا الصدد من خلال لجنة الاتصال العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.

كما أشارت الصحيفة الكويتية في تقرير آخر لها إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالبدء في إنشاء محور الحضارة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في إنشاء محور الحضارة، والذي سيكون بمنزلة مدخل إضافي جديد لهضبة المقطم، حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولا إلى كورنيش النيل بالمعادي، كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.

كما وجه الرئيس برفع كفاءة وتوسعة المحور القديم المؤدي إلى المقطم من طريق صلاح سالم ليصبح 5 حارات في كل اتجاه، بما يساعد على ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة بشكل سلس، ويتيح انتقال المواطنين على نحو يسير.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، ود.طارق الخضيري مدير مصنع «إبداع» للرخام والأعمال الفنية».

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية».

وجرى في هذا الإطار، عرض الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لاسيما المحاور الخاصة بالقاهرة الكبرى.

كما جرى استعراض جهود رفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء، خاصة من نويبع إلى طابا، فضلا عن الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بمحور المراغة، حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي إن الرئيس اطلع - أيضا - على جهود استغلال وتطوير المنطقة الخاصة بمحطة المونوريل في شارع يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر، بالإضافة إلى تطوير منطقة نادي الشمس والأراضي المحيطة به، إلى جانب استغلال الأراضي الفضاء المتواجدة على جوانب المحاور والطرق بهدف تنفيذ الوحدات السكنية البديلة، وكذا الموقف التنفيذي الخاص بمدينة السيارات العالمية.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، لاسيما مدينة الجلالة، فضلا عن جهود تطوير مطار سانت كاترين ليتواكب مع التطوير الشامل للمدينة في إطار تنفيذ المشروع الروحاني والسياحي الضخم «التجلي الأعظم فوق أرض السلام».

وشهد الاجتماع - كذلك - استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة اللمسات النهائية الخاصة بمسجد مصر، والتصميمات الهندسية والزخرفية بدار القرآن الكريم، وكذلك اللوحات الجدارية الخاصة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، فضلا عن التنسيق الحضاري الخاص بمداخل العاصمة الإدارية، لاسيما على الطريقين الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي.



العين الإخبارية



أبرزت صحيفة العين الإماراتية، اليوم الاثنين في تقرير لها، عن موقف اللاعب المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عن رغبته في تمديد عقده مع المدفعجية ليكمل القصة التي بدأت في عام 2016.

وقال النني إنه يود تمديد عقده رغم أن اللاعب المصري شارك في 12 مباراة فقط خلال الموسم الجاري مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

والعكس تماما في ليفربول، حيث لا يزال محمد صلاح لم يجدد عقده مع النادي الإنجليزي لاختلافات مالية ورياضية.

كما أشارت تقارير إنجليزية عن وجود عروض مغرية تلبي رغبة النجم المصري رياضيا واقتصاديا.

اللاعب المصري محمد النني

ودخل النني التشكيلة الأساسية لأرسنال في آخر مباراتين في الدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد وتشيلسي، وتألق بشكل لافت في المباراتين، وساعد فريقه على تحقيق انتصارين.

وينتهي عقد النني، الذي انضم من بازل السويسري في 2016، بنهاية يونيو المقبل.

وقال النني لوسائل إعلام محلية: "إذا أرسنال قال ‭'‬نريدك‭'‬ فلا أعتقد أني سأرحل، هذه عائلتي لمدة 6 سنوات وأنا أحب هذا النادي".

وأضاف: "أحب دائما التحديات وتقديم كل ما لدي طوال الوقت، أنا لا أحدد من سيلعب، لكني أواصل العمل في المران لإظهار مدى جودتي وحتى أجعل المدرب يدفع بي".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في الدوري قبل 5 جولات من النهاية، وسيواجه وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل.



البيان

واستعرضت صحيفة البيان الإماراتية، في تقريرها تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال السيسي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وأكد أن "العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".