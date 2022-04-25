المشدد 5 سنوات لعصابة تهريب المهاجرين من مصر إلى السودان

قضت محكمة جنايات وأمن الدولة طوارئ، بمعاقبة 12 من المتهمين بتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية من مصر للسودان بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار فواز إبراهيم رئيس المحكمة وبحضور وعضوية المستشارين إسماعيل إيهاب وأحمد فنجرى الرئيسين بالمحكمة وبأمانة سر العابد عبدالهادي مدير عام تنفيذ الأحكام الجنائية بنيابة قنا الكلية.

كان المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر الكلية، قد أمر في القضية رقم 1315 جنايات قسم مرسى علم لسنة 2021 والمقيدة برقم 1409 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر بإحالة 12 مواطنًا إلى محكمة استئناف قنا لشروعهم في تهريب 6 من مصر إلى السودان مقابل مبلغ مالية.