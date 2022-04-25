الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بمشاركة أقباط وسياسيين.. «العالمي للصوفية» ينظم إفطار الوحدة الوطنية اليوم

العالمى للصوفية
العالمى للصوفية

أعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية والرابطة المصرية "مسلمين ومسيحيين" من أجل مصر، تنظيم حفل إفطار الوحدة الوطنية، اليوم الأثنين، وذلك بمشاركة عدد كبير من علماء الأزهر الشريف، وشيوخ الطرق الصوفية، ورجال الدين المسيحي، وبعض القيادات الكنسية وبعض السياسيين ونواب البرلمان المصري. 

ويعد حفل إفطار الوحدة الوطنية، عادة سنوية، يقوم بها الاتحاد العالمي للصوفية والطريقة العزمية والرابطة المصرية، برئاسة الدكتور علاء الدين أبو العزائم، الذي يؤكد دائما وأبداً على روح المحبة والأخوة التي تجمع بين المصريين سواء كانوا مسلمين أو أقباط، حيث يتم كل عام تجديد العهد والنية لدى القائمين على الرابطة المصرية من أجل توحيد الجهود لمساندة الدولة ومواجهة الأفكار الشاذة التي تحاول نشرها الجماعات المتطرفة والمتشددة . 

وقال رئيس الاتحاد العالمي للصوفية وشيخ الطريقة العزمية، إن حفل الإفطار السنوي الذى ينظمه الاتحاد والطريقة العزمية والرابطة المصرية، يهدف بالأساس لتوصيل رسالة قوية لأعداء مصر، من أن المسلمين والمسيحيين على أرض هذا الوطن يداً واحدة ضد الإرهاب والتطرف وكل أمر يضر بسلامة هذا الوطن . 

وتابع " أبوالعزائم فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الطريقة العزمية ومريديها في مصر يعلمون ليل نهار من أجل نشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار الغريبة، والقيام بكل عمل من شأنه توحيد الصفوف وجمع أبناء الوطن على قلب رجل واحد، وهذا سببه الرئيسي هو الفكر المعتدل الذى تتبعه الطريقة العزمية وأتباعها فى جميع أنحاء مصر. 

وأوضح أن الرابطة المصرية " تهدف بالأساس لتقوية العلاقات والروابط بين المسلمين والمسيحيين، خاصة فى هذه الفترة الصعبة من تاريخ الوطن والتي تتطلب من كل وطني شريف الوقوف خلف بلده وقيادته بكل قوة دون النظر لما يقوله أعداء الوطن من أتباع تنظيم الإخوان الإرهابي أو غيره من التنظيمات المتطرفة الأخرى . 

مشاركة اقباط صوفيين العالم الصوفية ينظم حفل افطار الوحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

أول رد من المريخ السودانى على أزمة التسريبات: الأهلى بطل أفريقيا ولا يصدق ما يقال عنه

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

نشاط الوزارات| الحكومة تيسر التمويل العقاري و1.5 مليار جنيه لتنمية سيناء

مصر فى طليعة الدول التى تشق طريقًا نحو التعافى الحقيقى للسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة