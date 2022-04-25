بمشاركة أقباط وسياسيين.. «العالمي للصوفية» ينظم إفطار الوحدة الوطنية اليوم

أعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية والرابطة المصرية "مسلمين ومسيحيين" من أجل مصر، تنظيم حفل إفطار الوحدة الوطنية، اليوم الأثنين، وذلك بمشاركة عدد كبير من علماء الأزهر الشريف، وشيوخ الطرق الصوفية، ورجال الدين المسيحي، وبعض القيادات الكنسية وبعض السياسيين ونواب البرلمان المصري.

ويعد حفل إفطار الوحدة الوطنية، عادة سنوية، يقوم بها الاتحاد العالمي للصوفية والطريقة العزمية والرابطة المصرية، برئاسة الدكتور علاء الدين أبو العزائم، الذي يؤكد دائما وأبداً على روح المحبة والأخوة التي تجمع بين المصريين سواء كانوا مسلمين أو أقباط، حيث يتم كل عام تجديد العهد والنية لدى القائمين على الرابطة المصرية من أجل توحيد الجهود لمساندة الدولة ومواجهة الأفكار الشاذة التي تحاول نشرها الجماعات المتطرفة والمتشددة .

وقال رئيس الاتحاد العالمي للصوفية وشيخ الطريقة العزمية، إن حفل الإفطار السنوي الذى ينظمه الاتحاد والطريقة العزمية والرابطة المصرية، يهدف بالأساس لتوصيل رسالة قوية لأعداء مصر، من أن المسلمين والمسيحيين على أرض هذا الوطن يداً واحدة ضد الإرهاب والتطرف وكل أمر يضر بسلامة هذا الوطن .

وتابع " أبوالعزائم فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الطريقة العزمية ومريديها في مصر يعلمون ليل نهار من أجل نشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار الغريبة، والقيام بكل عمل من شأنه توحيد الصفوف وجمع أبناء الوطن على قلب رجل واحد، وهذا سببه الرئيسي هو الفكر المعتدل الذى تتبعه الطريقة العزمية وأتباعها فى جميع أنحاء مصر.

وأوضح أن الرابطة المصرية " تهدف بالأساس لتقوية العلاقات والروابط بين المسلمين والمسيحيين، خاصة فى هذه الفترة الصعبة من تاريخ الوطن والتي تتطلب من كل وطني شريف الوقوف خلف بلده وقيادته بكل قوة دون النظر لما يقوله أعداء الوطن من أتباع تنظيم الإخوان الإرهابي أو غيره من التنظيمات المتطرفة الأخرى .