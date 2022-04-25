الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: نطمح لتأسيس اقتصاد قوى قادر على التصدى لمختلف الأزمات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من أراد السلام فعليه امتلاك القوة اللازمة، القادرة على الحفاظ عليه، موجهًا التحية والتقدير إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الذكرى الـ40 لعيد تحرير سيناء أن الذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن متأهبون دومًا، للدفاع عن أمة وضعت ثقتها المطلقة فيهم وفي قدرتهم على الحفاظ عليها.

وأوضح أنه بقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية نمضي أيضًا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة، والتي من أهمها القدرة الاقتصادية.

واختتم: "نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرًا على التصدي لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الواعد، الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله وفى نهاية كلمتي، لا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء".

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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