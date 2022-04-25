إصابة اثنين فى تصادم سيارة بحاجز خرسانى بالقليوبية

شهد طريق بنها- المنصورة في اتجاه كفرشكر، بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة بحاجز أسمنتي أسفل الطريق الإقليمي، ما أسفر عن إصابة اثنين جرى نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بالحاجز الأسمنتي بطريق بنها- المنصورة أسفل الإقليمي، ونتج عنه إصابة شخصين ووجود شلل مرورى بالطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم الدفع بسياراتي إسعاف لنقل المصابين وتسيير الحركة المرورية لعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث بسبب السرعة الزائدة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.