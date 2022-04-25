الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: سيناء درة التاج المصرى ومصدر فخر واعتزاز الأمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المصريين ينظرون إلى سيناء على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الذكرى الـ40 لعيد تحرير سيناء: «أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم في الذكرى الـ40 لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون جميعًا في قلوبهم تقديرًا لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال وينظرون إليها على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بذكرى الـ 25 من أبريل، أن سيناء هي الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية وهذه البعقة التي اختارها المولى سبحانه وتعالى لأولى رسالته السماوية فمكانتها الدينية والتاريخية لا ينازعها فيها أحد، وموقها الجغرافي الفريد هو ما لفت إليها الأنظار على العصور المختلفة فهى حلقة الوصل بين الشرق والغرب.

وتابع الرئيس السيسي: «شعب مصر سيظل  ذاكرًا ليوم 25 أبريل في ذاكرة أمتنا التي تجسد فيها قوة الإرادة وصلابة العزيمة أدركتها أجيال وهبت نفسها للدفاع عن ترابها ولوحت عاليا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية».

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