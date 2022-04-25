الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اليوم العالمي للملاريا 2022.. وضعيات اليوجا لتعزيز المناعة وتحسين التنفس

صورة ارشفية
صورة ارشفية

يحتفل العالم اليوم 25 أبريل باليوم العالمي للملاريا، تحت شعار «تسخير الابتكار لتقليل عبء مرض الملاريا وإنقاذ الأرواح» ويركز هذا على الحاجة إلى توسيع نطاق الأدوات الجديدة من أجل مكافحة هذا الوباء.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع «hindustantimes» وضعيات اليوجا لتعزيز المناعة وتحسين التنفس.

طرق انتشار الملاريا

 الملاريا هي مرض يسببه طفيلي البلازموديوم، من خلال لدغة البعوض المصاب، وتشمل أعراض الملاريا قشعريرة وحمى وتعرق بعد بضعة أسابيع من التعرض للعض.

اليوجا لتعزيز المناعة وتحسين التنفس

 اليوجا يمكن أن تكون علاجًا بديلاً لتحسين التنفس وتعزيز مناعة الجسم من أجل تقليل آثار المرض ومن المعروف أن اليوجا، والبراناياما والتأمل لها تأثير مضاد للالتهابات على أجسامنا بهذه الطريقة، تعتبر اليوجا برنامجًا صحيًا كاملًا في حد ذاته يمكنه الحفاظ على نظام المناعة لدينا سليمًا لذلك، نحن أكثر قدرة على الدفاع عن أي نوع من أنواع العدوى أو الفيروسات أو البكتيريا أو الأنفلونزا وما إلى ذلك وهناك خمس أسانات يوجا يمكن ممارستها لتعزيز مناعة الجسم:

 - Trikonasana :

 يوجا أسانا فعالة في تعزيز مناعة الجسم، كما تساعد «Trikonasana» أو المثلث في تقوية الذراعين والساقين والكاحلين والصدر كما أنه يساعد في تحسين الدورة الدموية ويساعد الجسم على الهضم.

بوجانجاسانا 

تساعد وضعية الكوبرا في تحسين التمثيل الغذائي وتقوية الكلى والجهاز الهضمي وتحسين مناعة الجسم.

Vrikshasana

 تساعد وضعية الشجرة، المعروفة أيضًا باسم Vrikshasana، في تحسين الوضع وتوازن الجسم كما أنه يساعد في تمرين الجزء السفلي من الجسم والجسم، ويقوي نطاق العضلات.

تاداسانا:

 تساعد وضعية تاداسانا أو الجبل في تحسين الهضم والدورة الدموية وتوازن الجسم كما أنه يساعد في خلق الوعي الذاتي وتصحيح الموقف العام.

ماتسياسانا 

تأتي وضعية السمك بفوائد صحية متعددة. يساعد في تقوية المناعة والجهاز الهضمي كما أنه يساعد في الحصول على نوم أفضل وتسكين آلام الرقبة والكتف بالجسم.

يحتفل العالم اليوم الأثنين اليوم الأثنين 25 أبريل اليوم العالمى للملاريا الاحتفال هذا العام 2022 سخير الابتكار لتقليل عبء مرض الملاريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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