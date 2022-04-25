الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-4-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-4-2022، حيث يسود ارتفاع في درجة الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليالاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-4-2022

 وجاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة طقس اليوم أن تشهد الأجواء شبورة مائية صباح غد وبعد غد على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء كذلك تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

 

وإليكم درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم الإثنين:

 

القاهرة

 العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة

 

الإسكندرية

 العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

 

وادي النطرون

 العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة

 

طنطا

 العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

 

شبين الكوم

 العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

 

دمنهور

 العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

 

بلطيم

 العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

 

مطروح

 العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

 

السلوم

 العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة

 

سيوة

 العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة

 

بورسعيد

 العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

 

دمياط

 العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة

 

الزقازيق

 العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة

 

المنصورة

 العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة

 

الإسماعيلية

 العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

 

السويس

 العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

 

العريش

 العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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