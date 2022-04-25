الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير: إدارة بايدن ستجدد الضغط لتأمين تمويل للاستجابة لكورونا

بايدن
بايدن

أفادت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستجدد الضغط لتأمين تمويل للاستجابة لكوفيد-19 عندما يعود الكونجرس من عطلته.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة ((سي إن إن)) الأسبوع الماضي إن "تقاعس الكونجرس يؤثر بالفعل - من الأمريكيين غير المؤمن عليهم الذين يضطرون فجأة إلى دفع فواتير الاختبارات والعلاجات واللقاحات، إلى الولايات التي تتلقى عددا أقل من الأدوية الخاصة بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة لإبقاء الناس خارج المستشفيات".

وأضاف المسؤول أن "المزيد من التقاعس أمر غير مقبول، ويجب على الكونغرس أن يزودنا على الفور بالأموال التي نحتاجها بشكل عاجل لحماية الشعب الأمريكي في الداخل والخارج".

وقال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يتوقع أن يؤدي المتغير الفرعي بي أيه.2 إلى زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأفاد فاوتشي، وهو أيضا المستشار الطبي للبيت الأبيض، "لن أتفاجأ إذا رأينا ارتفاعا في الحالات"، مضيفا أن أفضل طريقة لتجنب ذلك "هي تطعيم المزيد من الناس".

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة قرابة 81 مليون، مع تسجيل أكثر من 991 ألف وفاة ذات صلة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل،  المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE ، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أوردته جهات علمية دولية فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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