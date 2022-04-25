الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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عالم

قنصل مصر العام بشيكاجو يشارك فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد

الدكتور سامح أبو
الدكتور سامح أبو العينين

شارك السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام في شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء القنصلية، في الاحتفال بعيد القيامة المجيد والذي أقيم بكنيسة القيامة التي تعد أكبر كنيسة قبطية في وسط الغرب الأمريكي.

وأقام القداس - الذي يعد الأكبر منذ تخفيف قيود كورونا - الأنبا صمويل ثابت كاهن الكنيسة ووكيل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لكنائس شيكاجو وإلينوي وتضم 13 كنيسة.

وقال السفير أبو العينين - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن - إنه نقل - خلال الاحتفال - تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء مصر الأقباط بالخارج.

وأشار السفير أبو العينين إلى أن الأنبا صمويل ثابت أشاد -من جانبه- بإنجازات الرئيس السيسي وما تحقق من تنمية وتطوير واستقرار في وطننا الحبيب، متمنيا لسيادته دوام الصحة والتوفيق والسداد.

وعلى صعيد آخر، شاركت السفيرة دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، في قداس عيد القيامة المجيد، والذى أقيم بالكنيسة القبطية بالعاصمة النيوزيلندية ولينجتون، حيث نقلت برقية التهنئة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية في نيوزيلندا من الأقباط.

وألقت السفيرة المصرية كلمة هنأت فيها أبناء الوطن من الأقباط الأرثوذوكس بالأعياد المجيدة، خاصةً أبناء الجالية المقيمين فى نيوزيلندا.

وأكدت في كلمتها المحبة المتبادلة بين أبناء مصر، معربةً عن خالص تمنياتها لأبناء مصر في نيوزيلندا وفى كافة بقاع الارض بأعياد سعيدة ومباركة، ولمصر بدوام الرقي والازدهار بأيدي أبنائها في الخارج والداخل.

ويعتبر عيد القيامة المجيد هو صلب المعتقد المسيحي بناء على تصريح صحفي من الأب سمعان بطرس، أستاذ علم اللاهوت الرعوي بمركز تأهيل وإعداد الخدام، والذي قال ان المسيحية تقوم على أن الله نظر الي خطية ادم وحواء التي كانت موجهة اليه شخصيا لأنها كسر لاوامره بعدم الاكل من شجرة معرفة الخير والشر. 

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