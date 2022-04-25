الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: مستمرون فى كشف زيف وكذب الجماعات المتطرفة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،‏ إنه بفضل الله و عونه ننطلق في مسيرتنا التي نرجو أن ننال بها رضاه، في ضوء اجتهادنا وفهمنا لفقه المتاح وترتيب الأولويات وتكامل الرؤى بين مؤسسات الدولة المختلفة فيما يتطلب تنسيقًا و رأيًا جماعيًا، كالتعامل مع معطيات أزمة كورنا.

وتابع وزير الأوقاف، في تصريحاته منذ قليل، مستمرون في كشف زيف وكذب الجماعات المتطرفة و غل أيديهم عن العبث بعقول شبابنا، وعدم تمكينهم من السيطرة مرة أخرى على أي مسجد من المساجد بعد أن خلصها الله عز وجل من بث تطرفهم وضلالاتهم و جهلهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه واتخاذهم إياها مرصدًا لتجنيد عناصر جديدة يسممونها بأفكارهم الضالة. 

وأضاف أنه بفضل الله لا يزيدنا كيدهم ومكرهم إلا صلابة في الحق وتمسكًا به وإيمانًا بأن قضيتنا في مواجهة أهل الشر قضية عادلة وحسبنا في ذلك نيتنا في خدمة ديننا ووطننا والوفاء بحق الأمانة التي نتحملها.

واستطرد :"أننا اتخذنا من عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى منهجًا وشعارًا فما تم إنشاؤه ويتم افتتاحه من مساجد في مصرنا المحروسة كمًا وكيفًا غير مسبوق نسأل الله أن يتقبله، وكذلك ما نقوم به من تصحيح للمفاهيم الخاطئة التي حاولت جماعات أهل الشر ترسيخها لعقود، مع عملنا الدءوب على إعداد وتأهيل جيل شاب من أئمة الأوقاف يحمل لواء الحق ومشعل الفكر المستنير، واستمرار خدمتنا لكتاب الله عز وجل وتشجيع حفظته من خلال المسابقات القرآنية المتتابعة بحوائز تحفيزية غير مسبوقة، وبإذن الله ماضون في كل ذلك بلا تردد ولا كلل ولا ملل، نصوب ما يطرأ من أخطاء فردية هنا أو هناك إن كانت بغير قصد ونتعامل معها بحسم حال تكرارها أو مع سوء تصرف من قام بها". 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أزمة كورنا الأوقاف الجماعات المتطرفة أهل الشر

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