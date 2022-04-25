الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتقادات تطال نائبا إيطاليّا لإبرازه حرف Z بتغريدة عن عيد التحرير من الفاشية

فيتو بتروشيلي
فيتو بتروشيلي

تعرض فيتو بتروشيلي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي للانتقادات بسبب إبرازه حرف Z شارة القوات الروسية في أوكرانيا بتغريدة بمناسبة عيد تحرير إيطاليا من الفاشية.

 

وكتب بتروشيلي الذي يمثل "حركة 5 نجوم" على "تويتر": "أتمنى لكم عيد تحرير سعيد، مستخدما مصطلح LiberaZione، مصحوبة برابط لأغنية إيطالية تحمل نفس الاسم".

 

ورأى الكثيرون في هذه التغريدة إشارة إلى العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث انتقدوا بتروشيلي الذي يخاطر بإمكانية طرده من الحركة.

 

وعلّق الزعيم السياسي للحركة ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي على التغريدة واصفا إياها بـ"المخزية".

 

وكان بتروشيلي أعلن في وقت سابق عن رفضه ومعارضته لقرار حكومة بلاده إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

 

ومؤخرا دعا إلى رفض دعم حكومة "التدخلات" التي "تدفع إيطاليا إلى الحرب".

 

وغرد لاحقا بأنه اعتذر عن "كل مرة صوت فيها لصالح منح الثقة لحكومة ماريو دراغي".

ايطالي انتقادات التحرير الفاشية بسبب التحري نائب تغريدة

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