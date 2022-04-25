نشرة منتصف الليل.. مرسى يكشف سرًا لـ السيسى وحالة الطقس خلال عيد الفطر

شهدت الساعات الأخيرة الكثير من الأحداث التي شغلت المصريين في مصر والخارج على أكثر من مستوى، وهناك العديد من الأخبار وما يُشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.

أخبار درجات الحرارة وحالة الطقس خلال عيد الفطر 2022

يتساءل الكثير من المواطنين عن درجات الحرارة وحالة الطقس خلال عيد الفطر 2022، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة، من ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح خلال تلك الفترة من العام خاصة في فصل الربيع وأعياد شم النسيم.

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«الخارجية الفلسطينية» تطالب بجهود أمريكية ودولية لحل الصراع لا إدارته

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، والوفاء بالتزاماتهما عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها وعدوانها، والضغط عليها للبدء بمفاوضات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

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أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

وجّه النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره قرارًا بالعفو الرئاسي وخروج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

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الرئيس السيسي يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا: «علاقاتنا تاريخية وثيقة»

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إيمانويل ماكرون بفوزه في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

وقال في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزة في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له استكمال مسيرته وقيادة بلادة إلى مزيد من التقدم والازدهار".

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تراجع أغلب بورصات الخليج مع ترقب المستثمرين لرفع أسعار الفائدة

أنهت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعاملات، على تراجع مقتفية أثر تراجع يوم الجمعة في الأسهم العالمية مع استعداد المستثمرين لسلسلة من عمليات رفع سعر الفائدة في إطار مكافحة البنوك المركزية للتضخم.

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لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

كشفت الحلقة 23 من مسلسل الاختيار 3 التي عُرضت مساء الأحد، عن تخوفات الرئيس المعزول محمد مرسي من الابتعاد عن جماعة الإخوان الإرهابية خوفًا من اغتياله هو أو أبنائه، ذلك الموقف الذي كشفه خلال حديثه مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

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ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

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«القاهرة لتسوية النزاعات» يلتقى ممثلى منظمات الأمم المتحدة فى مصر

عقد السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، اجتماعا مع ممثلي البرامج والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في مصر، وذلك لاستعراض أهم ملامح النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

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