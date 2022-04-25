الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سلمى أبو ضيف​ ضيفة شرف فى مسلسل «الاختيار 3»

سلمى أبو ضيف​
سلمى أبو ضيف​

حلّت النجمة​ سلمى​ أبو​ ضيف​ ضيفة شرف في الحلقة​ الثالثة والعشرين​ من مسلسل​ "الاختيار 3"، لتقدم شخصية​ منة​، وهي​ تساعد زوجها في إحدى الخليات الإرهابية في تصوير مقرات الشرطة لتجهيز عمليات عدائية ضد الشرطة، ويقبض عيلها من قبل زكريا يونس (كريم عبد العزيز)، ووافقت منة على مساعدة زكريا وإخباره عن مكان زوجها في مقابل حماية زكريا لها.

وتنافس​ سلمى​ في موسم رمضان 2022 بمسلسل راجعين يا هوى، ويشاركها في البطولة خالد​ النبوي، نور، هنا شيحة،​ أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، ويعرض على قناة​ dmc.

كما تنتظر​ سلمى​ أبو​ ضيف​ إطلاق مسلسلها منعطف خطر، على منصة شاهد بعد انتهاء الموسم الرمضاني، المسلسل من إخراج السيدر مسعود، ومن بطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور وباسم سمرة.

سلمى​ أبو​ ضيف​ فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعًا عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين​ المنباوي، تألقها في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتها لمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، ويعتبر مشاركتها في مسلسل المشهد الأخير هو أحدث أعمالها الفنية، بجانب إطلاق مسلسلها منعطف خطر قريبًا.

هنأ سلامة اطلاق كريم عبد العزيز ريهام عبد الغفور السينما عمرو سلامة إسلام إبراهيم محمد سليمان

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وجوه رمضان «7»

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