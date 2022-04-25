الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تأسف لتصريحات بايدن وترفض محاولاته تسييس قضية إبادة الأرمن

بايدن
بايدن

أعربت أذربيجان عن أسفها إزاء تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أحداث عام 1915، مؤكدة رفضها لمحاولات تسييس قضية الإبادة الجماعية للأرمن.

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الأذربيجانية: "تحريف الحقيقة التاريخية المتعلقة بأحداث عام 1915 في بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة يوم ذكرى الأرمن أمر مؤسف. العرض الخاطئ للأحداث التي وقعت قبل قرن مضى ومحاولات تسييس قضية الإبادة الجماعية للأرمن المختلقة أمر غير مقبول".

وأشار البيان إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يتعارض أيضا مع المفاوضات الجارية لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.

ووفقا لوزارة الخارجية الأذربيجانية لا ينبغي دراسة أحداث عام 1915 من قبل السياسيين، ولكن من قبل المؤرخين.

وشدد التعليق على أن "محاولات تزييف التاريخ واستخدامه لأغراض الضغط السياسي غير مقبولة".

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