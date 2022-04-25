صندوق مكافحة الإدمان: حملة «أنت أقوى من المخدرات» تتجاوز 13 مليون مشاهدة

استعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،‪ ‬ نتائج حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"، لافتا إلى أن هناك تفاعلا كبيرا مع إعلان الحملة من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات.

وأشار إلى أن عدد مشاهدي الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق " فيسبوك" بلغ أكثر من 13 مليون مشاهدة خلال أول 10 أيام من إطلاقه، كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك وإنستجرام ويوتيوب"، وأكثر من 3700 شير من جانب المتابعين و53 ألف تفاعل، حتى الآن، وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان أبرزها “بلاش تجرب.. المخدرات وهم كبير.. خدعوك فقالوا عن المخدرات”، كما تم تحليل آراء مشاهدي الحملة على صفحة الصندوق وبلغت نسبة التعليقات الإيجابية ما يقرب من 98% من إجمالي التعليقات‪.‬

جاء ذلك خلال ختام فعاليات دوري الجامعات تحت شعار والذى ينظمه الصندوق بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان “المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش ..أنت أقوى من المخدرات”،‬ تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي.

وخلال فاعليات إطلاق حملة “أنت أقوى من المخدرات”، تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة ،وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لتوعية الشباب ويستهدف التوعية بأضرار المخدرات.