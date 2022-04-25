الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 23| الحاج عجمي يكشف للشيخ عرفات سر تسمية القرية بهذا الاسم

صورة أرشفية
صورة أرشفية

ما زال تأثير مشهد الحلقة السابقة من جزيرة غمام وهو اختراق الشيخ عرفات والذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، للسور الذي قسم القرية، حاضرًا على أهالي الجزيرة.

 

فقد شهدت الحلقة 23 من مسلسل جزيرة غمام، الكثير من الأحاديث لأهالي القرية حول بركة الشيخ عرفات، ومعجزاته الخارقة، فقد بدأت بمشهد بين الشيخ عرفات والحاج عجمي والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي.

 

الحاج عجمي يحكي قصة جزيرة غمام وسر تسميتها بهذا الاسم للشيخ عرفات

تضمنت الحلقة حوار دار بين الحاج عجمي والشيخ عرفات، الذي تحدث فيه الحاج عجمي عن سر تسمية جزيرة غمام بهذا الاسم، حيث أكد أن جده الكبير هو السبب، ففي أحد الأيام حلت على القرية سحابة سوداء كبيرة، الأمر الذي حجب الشمس عن الجزيرة لأيام.

 

وحث جد الحاج عجمي، على نزول الصيادين للبحر وعدم النظر للغمام، ومع كل يوم كان يزداد السمك، الأمر الذي زاد من تعجب جده الذي قال: "وبعدين يا جزيرة غمام"، ومن هنا أطلق عليها هذا الأسم.

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«جزيرة غمام» الحلقة 22| خلدون لـ العايقة: «هنتفرج على عرفات وهو بيطلع في الروح»

وتصدر مسلسل جزيرة تريند المواقع المختلفة منذ انطلاق أولى، فقد شهدت حلقاته الأخيرة تطورًا كبيرًا فى الأحداث عقب المناظرة التى تم عقدها بين الشيخ محارب، والذي يقوم بدوره الفنان فتحى عبد الوهاب والشيخ عرفات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين والشيخ يسري الذي يقوم بدوره الفنان محمد جمعة وعقبها تقسيم الجزيرة بين بطلان والشيخ عجمي.

 

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف أثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.

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موعد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23 اليوم الأحد على شاشة الحياة

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

جزيرة غمام 23 جزيرة غمام الحاج عجمي خلدون والعايقة فتحي عبد الوهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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