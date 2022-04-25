تعرف على سعر اليورو الأوروبي اليوم الاثنين 25-4-2022

يقدم "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الاثنين 25-4-2022، سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

سعر اليورو الأوروبي على المستوى المحلي

سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه في الأسواق المحلية المصرية 20.16 جنيه للشراء، 20.26 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي

سعر اليورو الأوروبي في البنوك العاملة بالسوق المصري اليوم الاثنين 25-4-2022

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

20.16 جنيه للشراء.

20.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.94 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.98 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20 جنيه للشراء.

20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.94 جنيه للشراء.

20.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.05 جنيه للشراء.

20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.09 جنيه للشراء.

20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي على المستوى العالمي

وقد ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار مساء أمس الأحد بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا بحيث يراهن الصرّافون على اتحاد أوروبي أقوى.

وعلى صعيد آخر توقّع المحلّل لدى مجموعة ميرابو المالية والمصرفية جون بلاسار أن "يرتفع سعر العملة الموحدة مقابل الدولار".

بالنسبة للصرافين، تبقى المشاكل الرئيسية متمثلةً بالحرب في أوكرانيا والتي تؤثر على الاقتصاد الأوروبي، إضافة إلى السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي يعمل بشكل أبطأ من المؤسسات النقدية الأخرى لمواجهة التضخم ورفع أسعار الفائدة.