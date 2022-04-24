العائدون الحلقة 23|المخابرات العامة تحبط مخططات إرهابية بـ 4 دول.. ونبيل:«كشفناهم قدام العالم»

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وخلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل العائدون، أشاد نبيل ضابط المخابرات العامة، بنجاح فريقه في إحباط عددٍ من المخططات الإرهابية بـ4 دول.

وقال نبيل:"المدير بيشكركم وعندما يعود من سفره هيكرمكم بنفسه.. تخيل بقى لو المقاتلين دول متمسكوش كانوا هيعملوا ايه وفين".

وأضاف عمر: “دا غير المعلومات اللي لسه هتطلع منهم.. احنا كدا كشفناهم قدام العالم كله أنهم بيدعموا الإرهاب وصعب يغسلوا ايديهم من اللي حصل”.

وتابع نبيل:" العمليات دي رفعت تصنيف مصر في مجال مكافحة الإرهاب والخطر اللي نبهت العالم كله ليه اللي مكنش حد منتبه له".

العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

أبطال العائدون

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.