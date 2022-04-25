الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مواطن وزوجته في انقلاب سيارتهما بترعة بالمنصورة

اسعاف
اسعاف

أنقذ القدر سائق وزوجته من الموت المحقق، في حادث مروري مروع، إثر انقلاب سيارة يستقلونها في مركز المنصورة، والتي سقطت في أحد الترع بطريق طناح.

وقد هب الأهالي لإنقاذهم ورفعوا  السيارة بعد سقوطها بالمياه، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى مستشفى أقرب مستشفى لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بسقوط سيارة يستقلها شخصان بترعة أمام قرية ميت علي بنطاق مركز المنصورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث شرطة المنصورة وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ، وتبين تمكن عدد من الأهالي من انتشال مستقلي السيارة والذي تبين أنهما شخص وزوجته وكانا يسيران على الطريق أثناء الإفطار.

سيارات الإسعاف المباحث الجنائية حادث مرورى مركز شرطة قوات الانقاذ النهري انقلاب سيارة الدقهلية

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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