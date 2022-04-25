الكنائس الغربية والكاثوليكية فى مصر تحتفل بـ«الأحد الجديد»

تحتفل الكنيسة المارونية برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا جورج شيحان رئيس أساقفة إبريشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر اليوم بحلول "الأحد الجديد" وظهور يسوع للتلاميذ وتوما معهم.

كما تحتفل الكنيسة اللاتينية برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي الكومبونياني مطران الكنيسة اللاتينية بمصر اليوم بحلول الأحد الثاني من الفصح.

بينما تحتفل كنيسة الروم الملكيين برئاسة المطران جورج بكر اليوم بحلول الأحد الثاني بعد الفصح والذي يسمى "أحد القديس توما".

وتلقي الكنيسة عظة في هذه المناسبة تقول فيها: “لقد تحقّق سرّ الفصح في جسد الربّ. وكان الربّ قد سبق وأعلن عن آلامه على لسان الآباء والأنبياء وشعبه بأجمعه؛ كان قد ثبّتها بختم في الشريعة والأنبياء. لقد تمّ الإعداد لهذا المستقبل العظيم وغير المتوقّع منذ فترة طويلة؛ إذ أنَّ سر الله الذي سبق ورُسم منذ القديم أصبح اليوم واضحًا، لأنَّ سرَ الرب هو قديم وجديد".

وتتابع: “هل تريد أن ترى سرّ الربّ؟ أنظر إلى هابيل وهو مثله مقتولاً، وإسحَق مثله مكبّلاً بالسلاسل، ويوسف مثله مُباعًا، وموسى مثله مُعرّضًا، وداود مثله مُطاردًا، والأنبياء مُضطهَدين مثله باسم المسيح. أنظر أخيرًا إلى الحمل المذبوح في أرض مصر، هذا الحمل الّذي ضرب مصر وأنقذ إسرائيل بدمه”.

وتستكمل: "لقد أعلن صوت الأنبياء أيضًا عن سرّ الربّ. قال موسى للشعب: "وتَكونُ حَياتُكَ في خَطَرٍ أَمامَكَ فتَفزَعُ لَيلاً ونَهارًا ولا تأمَنُ على حَياتِكَ". وقال داود: "لِمَاذا اْرتَجَّتِ الأمَم وبِالباطِلِ تَمتَمَتِ الشُّعوب؟ مُلوكُ الأرضِ قاموا والعُظَماءُ على الرَّبِّ ومَسيحِه تآمَروا".. وقال إرميا: "كنتُ أَنا كَحَمَلٍ أَليفٍ يُساقُ إِلى الذَّبْح، ولم أَعلَمْ أَنَّهم فَكَّروا علَيَّ أَفْكاراً: لنُتلِفِ الشَّجَرَةَ مع ثَمَرِها ولْنَستَأصِلْه مِن أَرضِ الأَحْياء، ولا يُذكَرِ اسمُه مِن بَعدُ!" (إر 11 : 19). وقال إشعيا: " كحَمَلٍ سيقَ إِلى الذَّبْحِ كنَعجَةٍ صامِتَةٍ أَمامَ الَّذينَ يَجُزُّونَها ولم يَفتَحْ فاهُ... ومَنْ يَصِفُ مَوْلِدَهُ؟" .

وتضيف: “لقد أعلن أنبياء كثيرون عن أحداث عديدة أُخرى تتعلّق بسرّ الفصح، الذي هو سرّ فصح الرّب يسوع المسيح ... هو الذي خلّصنا من عبوديّة العالم كما خلّص شعبه من أرض مصر، وأنقذنا من عبوديّة الشيطان كما أنقذ شعبه من يد فرعون”.