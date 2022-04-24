«القاهرة لتسوية النزاعات» يلتقي ممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر

عقد السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، اجتماعا مع ممثلي البرامج والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في مصر وذلك لاستعراض أهم ملامح النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

ويعقد منتدى أسوان بشكل هجين - افتراضيا وحضورياً - يومي 21 و22 يونيو المقبل في القاهرة تحت عنوان "إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة".

اجتماع مركز القاهرة وممثلي المنظمات الأممية

أبرز محطات منتدى أسوان

وقال مدير مركز القاهرة إن منتدى أسوان منصة فريدة من نوعها تعكس حرص مصر على دعم التعاون الإفريقي وعلاقات القارة مع شركاء التنمية بهدف تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة.

وتناول اللقاء أبرز محطات منتدى أسوان خلال نسختيه الأولى والثانية وما حظي به من إشادة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة كأحد المبادرات التي تسهم في تعزيز جهود منع النزاعات وبناء السلام.

وعبر مدير المركز عن التقدير لدعم منظومة الأمم المتحدة للمنتدى ومشاركتها رفيعة المستوى واسهاماتها الموضوعية القيمة في مداولاته.

أهمية النسخة الثالثة لمنتدى أسوان

واستعرض السفير أحمد عبد اللطيف أهم الموضوعات المقترح مناقشتها خلال النسخة الثالثة بما في ذلك دعم التعاون من أجل مكافحة الارهاب وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغذائي والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

وأكد الأهمية الخاصة التي تكتسبها نسخة هذا العام لكونها محطة هامة على طريق انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر هذا العام، حيث ستسلط الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية في إفريقيا.



من جانبهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة القائمة مع المنتدى وتعزيزها في ضوء أهمية الموضوعات التي سيتم تناولها هذا العام، وما ستسفر عنه النقاشات خلال المنتدى من بلورة استجابات شاملة تراعي طبيعة المخاطر المتشابكة التي تواجه دول القارة.