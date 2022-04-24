سلطنة عمان تقصر صلاة عيد الفطر على متلقي لقاح كورونا

قررت اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم الأحد، اقتصار الحضور لصلاة عيد الفطر المبارك على المتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا، ومنع دخول غير المحصّنين ويشمل المنع الأطفال دون سن الـ12، والالتزام بالتباعد، وارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة، وتجنب المصافحة والمعانقة عند التحية.



وأوضحت اللجنة، أن القرار جاء بعد أن تدارست الوضع الوبائي في سلطنة عُمان في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وإحصاءات المصابين والمرقّدين في الأجنحة وغرف العناية المركّزة في مختلف مستشفيات السلطنة، ولحماية جميع أفراد المجتمع من هذا المرض، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية.

وأكدت اللجنة استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المُغلقة، والحرص على الالتزام بالعادات الصحية عند العطس والسُّعال، مشددة على استمرار حظر إقامة جميع المناسبات والتجمّعات في المجالس العامة، خاصة تجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد، واستمرار حظر إقامة مناسبات عقد القِران والعزاء في المساجد والقاعات والمجالس والأماكن العامة الأخرى.

ودعت اللجنة الجميع إلى ضرورة التقيّد بكافة القرارات وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية.